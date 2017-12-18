BlackBerry, BB10 İşletim Sistemini Destekleyecek

BlackBerry, BB10 işletim sistemini en az iki yıl daha destekleyeceğini ve uzun süredir kullanılmayan işletim sisteminin, bir kez daha yürütülmesini sağlayacağını açıkladı.

2012'de piyasaya sürülen BlackBerry 10 işletim sistemi, BlackBerry'nin modern bir akıllı telefon platformu yaratma konusundaki son büyük umuduydu. Amaç, Android ve iOS gibi tüm büyük uygulamaları sunmanın dışında, Apple ve Google gibi akıllı telefon işletim sistemleri ile rekabet halinde olmaktı.

BlackBerry, gerçekten de Android uygulamalarına destek veren BB10 ile şansını denedi, ancak 2015'te BlackBerry Leap'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte yaşanan başarısızlıktan sonra işletim sisteminden vazgeçti.

Yaşanan durumlar BB10 işletim sistemi ile çalışan telefonların kullanıcılarında, kafa karışıklığına neden oldu. Ayrıca şirket, eski BlackBerry cihazlarını kullanan müşterileri KeyOne veya Motion'a yükseltmeye teşvik etmek için yeni bir "ticaret" programı planları olduğunu açıkladı. Bu sırada Şirketin ilk Android cihazı olan BlackBerry Priv'ın da, artık güvenlik güncelleştirmelerini almayacağı açıklandı.

İşletim sistemi destek alacak olsa da, yakın zaman önce BlackBerry tarafından kapatılması planlanıyordu. Ayrıca BlackBerry, World app store 31 Aralık 2019’da, BlackBerry Travel sitesi Şubat 2018'de ve Playbook video görüşme servisi Mart 2018'de kapatılacağını duyurdu. Bu duyurular için açıklama yapılmış olsa da önlerinde uzun bir zaman dilimi olduğu düşünülürse, kararlarından vazgeçme ihtimallerinin de olduğunu söyleyebilirim.