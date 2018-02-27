BlackBerry'den Premium Seviye Bir Akıllı Telefon Geliyor!

Evan Blass tarafından paylaşılan bir görsel Hintli operatör şirketi Optiemus'un BlackBerry markalı yeni bir akıllı telefon tanıtacağını gösteriyor.

Bildiğiniz üzere BlackBerry Mobile markası altında üretilen tüm BlackBerry cihazların üretim, dağıtım ve tasarım hakkı Çin merkezli çok uluslu bir şirket olan TCL Corporation’a aittir. Bununla birlikte Hintli telekomünikasyon devi olan Optiemus da Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş ve Nepal’de BlackBerry markalı ürünler satma hakkını elinde bulunduruyor.

Tutarlı sızıntıları ile bilinen Evan Blass, bir tweet ile yeni BlackBerry markalı akıllı telefon BlackBerry Ghost’un tasarımını paylaştı. İlk bakışta şık bir telefona benzeyen BlackBerry Ghost, her ne kadar görselde anlaşılmasa da çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak ve amiral gemisi özellikler taşıyacak.

Şu an için cihazın fiyatı ve diğer özellikleri hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat tasarımın şıklığı cihazın TCL tarafından Avrupa ve Amerika gibi diğer pazarlarda da satışa sunulabileceği ihtimalini doğuruyor. BlackBerry her ne kadar Samsung ve Apple gibi devlerin gerisinde kalmış gibi görünse de iyi bir BlackBerry amiral gemisi tüketicilerin dikkatini çekecektir.