BlackBerry, Facebook’un patentlerini ihlal ettiği ve bunun sonucunda verimli iletişim kurmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Bir dönemin en yenilikçi firmalarından biri olan BlackBerry, patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook aleyhine dava açtı. Uzun bir süredir Facebook’la bu patentler hakkında anlaşmaya varmaya çalıştıklarını söyleyen şirket, Facebook’un iletişim kurma konusunda yeterli ilgiyi göstermemesi üzerine dava açmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Davaya göre BlackBerry, patentlerin ihlalinden dolayı birkaç yıldır Facebook’la diyalog kurmaya çalışıyor. Bu diyalogların verimli olmamasından dolayı Facebook’u mahkemeye vermekten başa bir çaresi olmadığını belirten şirket, dava ayrıntıları kesin olmamasına rağmen, muhtemelen BlackBerry Messenger (BBM) hizmetiyle ilgili bir dava açtı. BBM’i kullanan BlackBerry kullanıcıları, standart SMS ve MMS protokollerinden farklı olarak birbirlerine mesaj gönderebiliyorlardı. Sınırsız mesajlaşmaya olanak tanıyan BBM, akıllı telefonlar piyasaya çıkmadan önce çok popüler bir özellikti.

Android'i piyasaya sürdükten sonra patenti satın alan Google, anlaşılan yalnızca kullanım için anlaşma yapmış. Facebook’un da Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp gibi mesajlaşma aktivitelerinin olduğu tüm uygulamalarda bu patenti ihlal ettiği konuşuluyor.

Bu olayların ardından Facebook’un Genel Müdür yardımcısı Paul Grewal bir açıklama yaptı. Grewal, “BlackBerry’nin davası, maalesef mesajlaşma alanının mevcut durumunu yansıtıyor. Yenilik yapma çabalarından vazgeçen BlackBerry, başkalarının yaptığı yeniliklerden pay kazanmak istiyor. Mücadele etmeyi düşünüyoruz” dedi. Grewal’ın açıklamalarına göre ortada son derece ciddi bir durum var. Dava BlackBerry’nin lehine sonuçlanırsa, tarihin en büyük tazminatlarından birini görebiliriz. Dava ile ilgili yeni açıklamalar geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.