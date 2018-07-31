Dokunmatik ekran teknolojilerinin gelişmesine rağmen ısrarla fiziksel klavyeli telefonlar çıkartan BlackBerry, 2 Ağustos’ta bir süredir beklenen cihazı Ghost Pro’yu tanıtıyor. Cihaz hakkındaki bilinen bütün detaylara değiniyoruz.

BlackBerry küresel piyasalardan yediği darbeyi, alternatif üreticilerin fazlasıyla tercih edildiği Asya pazarlarıyla telafi etmeye çalışıyor. Hindistan’ı merkezine alan firma, yeni bir cihaz olan Evolve X’i 2 Ağustos’taki bir etkinlikte tanıtacak. Bu cihaz, küresel pazara Ghost Pro olarak giriş yapacak. İsim farkının nedeni ise pazarlardaki lisans sahiplerinin farklı olmaları.

BlackBerry’nin Hindistan lisansından sorumlu olan Optiemus Infracom, 2 Ağustos’a az bir vakit kala iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar yaptı.

4000 mAh’lik bataryaya sahip olacak Ghost Pro’nun ön yüzünde herhangi bir fiziksel tuş bulunmayacak. Cihazın çift kameraya sahip olacağı ve parmak izi sensörüyle geleceği de bilinen ilk detaylar arasında yer alıyordu. Cihazın gövdeye gizlenmiş bir fiziksel klavye ile gelip gelmeyeceği henüz net değil.

BlackBerry Ghost Pro beklenen teknik özellikleri: