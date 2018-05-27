BlackBerry Ghost'un Çıkış Tarihi Bilgisi Sızdırıldı

İş insanlarının bir dönem olmazsa olmazlarından olan BlackBerry'nin bu yaz Ghost adlı bir cihazı çıkacak.

Bildiğiniz gibi BlackBerry, bir dönem özellikle beyaz yakalıların olmazsa olmazlarındandı. 2018'in şubat ayında yaptığı sızıntılarla ünlü telefon blog yazarı Evan Blass, kenarsız Android bir Blackberry telefonun Hindistan'a kısa süre içerisinde geleceğini açıkladı.

Blass, şimdi de telefonun geliş tarihinin bu yaz olduğunu söyledi.

"Hindistan menşeli şirket Optiemus'un BlackBery cihazlarına dair yeni bir şey yok, şirket yalnızca bu yazı bekliyor. (Bana söylendiği üzere çift arka kameralarda düşük ışık iyileştirme ve optik zoom özelliği de var.)"

BlackBerry'nin Hindistan markasına lisans veren Optiemus Infracom, cihazın ve Ghost serisindeki cihazların imalatından sorumlu. Bu nedenle cihazlar ilk olarak Hindistan'da çıkacak. Optiemus Inf., geçtiğimiz günlerde önümüzdeki aylarda BlackBerry markası adı altında yeni cihazlar çıkartmak istediğini de söyledi.