BlackBerry Ghost ve Ghost Pro - Fiyatı ve Özellikleri

BlackBerry, tasarım anlayışında büyük bir değişim yaşadı. Firma üzerinde fiziksel bir klavye bulunmayan Ghost ve Ghost Pro adındaki cihazlarını Hindistan’da tanıttı. İkisinin de teknik özelliklerine değiniyoruz.

BlackBerry’nin Hindistan’daki faaliyetlerinden sorumlu olan Optiemus, bir süredir Evolve X adıyla beklenen akıllı telefonu tanıttı. Yurt dışına BlackBerry Ghost Pro olarak satılacak cihaz, firmanın değişen tasarım çizgilerini vurguluyor. 5.99 inçlik Full HD + ekrana sahip olan cihaz, 18:9 ekran oranıyla da trendleri takip ediyor.

Ghost Pro, 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera, arka tarafında ise 13 MP + 12 MP olan çift kamera kombinasyonuyla geliyor. Bu çift kamera kombinasyonu, cihazın daha düşük teknik özelliklere sahip olan ikinci versiyonu Ghost için 13 MP +13 MP şeklinde. Kameraların farklarına aşağıdaki listede değiniyoruz. Cihazın üst versiyonu Snapdragon 660 ve 6GB RAM ile güçlenirken, ikinci versiyonu Snapdragon 450 ve 4GB ile güçleniyor.

Her iki cihazda da 4000 mAh’lik batarya bulunuyor. Qualcomm’un Quick Charge 3.0 ve kablosuz şarj desteği ise orta seviyeli bir cihazda şaşırtan özellikler. Yumuşak dokulu plastik arka panel ve alüminyum çerçeveyle birlikte, cihazın arka yüzünde bir de parmak izi sensörü var.

BlackBerry Ghost ve Ghost Pro Özellikleri:

Corning Gorilla Glass 5 koruma ile 5,99 inç (2160 × 1080 piksel) Full HD + 2.5D kavisli cam ekran

Ghost: Adreno 506 GPU ile 1.8GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 450

Ghost Pro: Adreno 512 GPU ile sekiz çekirdekli Snapdragon 660 (4 adet 2.2GHz Kryo 260 + 4 adet 1.8GHz Kryo 260)

Ghost: 4GB RAM ve 64 GB depolama

Ghost Pro: 6GB RAM ve 64 GB depolama

Her iki cihaz için de 2 TB'a kadar microSD desteği

Android 8.1 (Oreo)

Hibrid Çift SIM (nano + nano/microSD)

Ghost: Çift tonlu LED flaş ile 13MP + 13MP çift arka kamera, Samsung S5K3L8 sensörü

Ghost Pro: Çift tonlu LED flaşlı, f/1.8 diyaframlı 12MP arka kamera (Samsung S5K2L8 sensör), Samsung S5K3M3 sensörlü f/2.6 diyaframlı13MP ikincil kamera

Her iki cihaz için de f/2.0 diyafram ile 16MP ön bakan kamera

Parmak izi sensörü

3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo, Dolby Atmos (Ghost Pro için)

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5 LE, USB 2.0 Tip-C, USB OTG

BlackBerry Ghost TL cinsinden yaklaşık 1850, Ghost Pro ise 2580 TL olarak fiyatlandırıldı (vergiler dahil değil). Cihazın önümüzdeki haftalarda küresel pazara da açılması bekleniyor.