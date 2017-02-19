BlackBerry İşletim Sisteminin Dünyadaki Kullanım Oranı: %0

Popüler araştırma şirketi Gartner'a göre Blackberry OS, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde neredeyse hiç kullanılmadı.

Bir döneme damgasını vuran BlackBerry, son dönemlerde yaşadığı ciddi düşüşlerle ve Android cihazlara yönelmesine rağmen hala işleri yoluna sokamamasıyla sıkça gündemde yer alıyor. Ne yazık ki Blackberry'nin yaşadığı hezimet yeni bir raporla bir kez daha ortaya çıktı.



Dünyanın en popüler araştırma şirketlerinden Garner, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde mobil işletim sistemlerinin kullanım oranıyla ilgili bir veri yayınladı. Yayınlanan veriye göre 2016'nın dördüncü çeyreğinde Android %81.7, iOS %17.9 ve Windows Phone ise %0.3 kullanım oranına sahip. Elbette burada Windows Phone'un da ciddi anlamda başarısızlığı görünüyor ancak esas ilginç veri BlackBerry OS'a ait. Paylaşılan verilere göre BlackBerry'nin işletim sistemi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %0 kullanım oranına sahip. Bu da BlackBerry OS'in neredeyse yok olduğunu gösteriyor.

Açıkçası BlackBerry işletim sisteminin tekrar toparlanması çok zor bir olasılık, kısaca BlackBerry OS artık bitti diyebiliriz ancak öte yandan gidişat sadece BlackBerry OS'in değil, Windows Phone'un da kritik bir adım atmazsa BlackBerry OS ile aynı kaderi paylaşacağını yansıtıyor.