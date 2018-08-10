BlackBerry KEY2'nin Düşük Fiyatlı Versiyonu Sızdırıldı

BlackBerry KEY2'nin daha düşük fiyatlı bir sürümü üzerinde çalıştığı bilinmekteydi ve bugün BlackBerry KEY2 LE'nin özellikleri belli oldu.

Kısa bir süre önce tanıtılan BlackBerry Key2'nin düşük fiyatlı bir versiyonunun üretileceği iddia edilmekteydi. Bugün sızdırılan bilgilere göre KEY2 LE'nin(Lite Edition) fiziksel QWERTY klavye, boşluk çubuğuna yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve arkadaki çift kamera kurulumuna sahip olduğu belirtildi.

Herhangi bir bilgi olmamasına rağmen klavye tuşlarının asıl modele göre daha düşük kalitede olduğu gözükmekte. KEY2 LE, KEY2'de de bulunan 1080 x 1620 çözünürlüğündeki 4,5 inç LCD ekrana sahiptir. Ancak yonga seti tarafında Snapdragon 660 yerine daha uygun fiyatlı olan Snapdragon 630'dan güç almaktadır.

BlackBerry Key2 LE'nin 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolamaya sahip olacağı belirtildi. Kamera tarafında ise arka kamera ikilisinin 13 MP VE 5 MP değerinde olacağı biliniyor. Düşük fiyatlı model teknik özellikler bakımından yeterli olsa da pil konusunda hayal kırıklığı yaratabilir. Key2'nin 3500 mAh'lik bataryası yerine 3000 mAh'lik bir bataryanın tercih edileceği belirtildi. Henüz telefonun fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşılmış durumda değil.