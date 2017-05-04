BlackBerry KeyOne'ın 5 'Katlanılmaz' Özelliği!

BlackBerry KEYone'ın tanıtımının üzerinden çok zaman geçmedi lakin cihazın "büyük beklentileri" karşıladığını söylemek çok ama çok zor.

BlackBerry yeni akıllı telefonu için büyük bir reklam kampanyası yürütüyor. Ne de olsa pek çok çarpıcı özelliği var gibi gözüküyor: Android işletim sistemi, fiziksel klavye ve üstün donanım özellikleri. Kağıt üzerinde her şey mükemmel gözüküyor peki ya bu mükemmeliğin gerçek hayata yansıması ne durumda?



Kalın ve Hantal

BlackBerry Keyone, alüminyum gövdeye sahip. Alüminyum güçlü ve sağlam bir metal olsa da, akıllı telefonlar için pek uygun değil. Cihaz hantal ve kalın bir tasarıma sahip.

Kullanılması Zor Klayve

Eğer biraz büyük parmaklarınız varsa, BlackBerry Keyone'In tuşlarının size uygun olduğunu söyleyemeyiz. Tuşlar fazla küçük ve ergonomiden uzaklar.

Güç Tuşunun Yeri

Hangi akla hizmet olduğunu anlayamadık ama güç tuşu,eşi benzerine rastlamadığımız biçimde telefonunun sol üst köşesine yerleştirilmiş. Vardır bir kerameti diyerek geçiyoruz.

Zayıf Kamera

12 megapiksellik ana kamera; Pixel gibi rakipleri ile kıyaslanamaz düzeyde vasat. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda fazlasıyla hayal kırıklığı yaşatıyor. 8 megapiksellik selfie kamerasınınsa optimal performansta çalıştığını söyleyebiliriz.

Garip İsmi

Gerçekten de bu garip isim hangi BlackBerry çalışanının aklına gelmiş. KeyONE ne kitlelere hitap edecek bir isim ne de akılda kalıcı... Bold'un bile çok akılda kalıcı ve etkileyici bir isim olduğunu söylemeliyiz.