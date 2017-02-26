BlackBerry KEYone'ın Özellikleri ve Fiyatı Resmileşti

İş adamı telefonu BlackBerry, yeni modeli KEYone'ı bugünkü fuarda tanıttı. Daha önce hakkında haber yapmış ve sızıntıları sizlerle paylaşmış olsak da bu haberde vereceğimiz bilgiler resmi.
Özellikleri genel bir amiral gemisi standartında değil. Kısaca bahsedecek olursak BlackBerry KEYone'ın özellikleri şu şekilde:
- 4.5 inç Full HD ekran
- 3:2 ekran oranı
- 443 ppi piksel yoğunluğu
- Qualcomm Snapdragon 625 @2.0 GHz
- Adreno 506 grafik işlemci
- 3 GB RAM
- 32 GB dahili hafıza
- microSD desteği: 2 TB
- 12 MP arka kamera
- 1.55 mikron piksel büyüklüğü / f/2.0 açıklık / çift LED flaş
- 4K 30 FPS video çekimi
- 8 MP f/2.2 ön kamera
- Ön kamerada 1080p 30FPS video çekimi
- Android 7.1 Nougat
- 3505 mAh batarya
Bu genel özelliklerin dışında KEYone, bir BlackBerry telefonu olarak tabii ki klavyesiyle öne çıkıyor. Dokunma hassasiyetiyle gelen klavye, BlackBerry Passport ile tanıtılmıştı. Klasik bir klavye ihtiyacı olanlar için güzel bir çözüm. Aynı zamanda tuşa uzun bastığınızda açılacak uygulamaları belirleyebiliyorsunuz. F tuşuna uzun basınca Facebook'un açılması gibi.
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Ayrıca yine BlackBerry, güvenlik unsurlarıyla öne çıkıyor. DTEK uygulamasıyla kullanıcılar, güvenlik konusunda ince ayarlar yapabiliyorlar. "KEYone da DTEK60 gibi en güvenli Android deneyimini yaşatmak üzere tasarlandı" diyor BlackBerry ekibi. BlackBerry markasının sahibi TCL şirketi, cihaz sahiplerine her ay güvenlik güncelleme paketleri göndereceğinin de sözünü veriyor.
Cihazın yurtdışı fiyatı ise 549$ olarak belirlenmiş. Yalnızca siyah renk seçeneği olan KEYone, Nisan ayında satışa sunulacak.