BlackBerry KEYone Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Fiziksel klavyesi ile özellikle akıllı telefonda çok fazla metin yazanlara kolaylık olan BlackBerry KEYone, Vodafone Türkiye ile ülkemizde satışa çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve fiziksel klavyesi ile eski moda telefonlara, Android işletim sistemi ile modern telefonlara selam çakan BlackBerry KEYone, Vodafone Türkiye aracılığı ile Türkiye’de satışa çıkıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan BlackBerry Mobile Global Satış Direktörü Francois Mahieu, Vodafone Türkiye iş birliği gerçekleştirerek ödüllü akıllı telefon BlackBerry KEYone’ı Türkiye’de satışa sundukları için çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Mahieu: ‘’Android işletim sistemi ile desteklenen BlackBerry KEYone, teknolojisi ile çekici ve güvenilir, fiziksel klavyesi ile hassas ve sağlam, uzun ömürlü pil desteği ile ise yoğun günlerinizin vazgeçilmezi olacaktır.’’

BlackBerry KEYone Özellikler

4.5 inç Full HD ekran 3:2 ekran oranı 443 ppi piksel yoğunluğu

Qualcomm Snapdragon 625 @2.0 GHz

Adreno 506 grafik işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza+microSD desteği

12 MP arka kamera 1.55 mikron piksel büyüklüğü / f/2.0 açıklık / çift LED flaş /4K 30fps video kaydı

8 MP f/2.2 ön kamera, 1080p 30fps video kaydı

Android 7.1 Nougat

3505mAh batarya

Eğer akıllı telefonda çok fazla yazı yazıyor ve sanal klavyenin size yetmediğini düşünüyorsanız, fiziksel bir QWERTY klavyeye sahip olan BlackBerry KEYone’ın tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Vodafone mağazalarında satılacak cihazın fiyatı 3.499 TL olarak belirlendi.