BlackBerry Keytwo Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

BlackBerry, en iyi yaptığı şeylerden birisi olan iş telefonlarını yaptığı zaman sonuç muhteşem. İşte BlackBerry hakkında bilmeniz gereken her şey.

BlackBerry uzun zamandır telefon çıkarmamakta ısrarcıydı. Aylar sonra, en iyi olduğu konulardan birisi olan klavyeli telefon çıkarmak konusundaki çalışmalarına tekrar başladı. Sızıntılara göre, KeyOne ve KeyTwo arasında tasarım açısından çok az değişiklik olacak. İşte, yeni BlackBerry KeyTwo diğer adıyla 'Athena' hakkında bilmeniz gereken her şey.

Tasarımın bazı kısımları aynı kalmaya devam ediyor. KeyOne'daki üst çerçeve, küçültüldü ve daha az belirgin hale geldi. Ekran artık yumuşak bir eğriye sahip olacak. KeyOne da benzersiz bir görünüme sahipti. Öyle görünüyor ki Blackberry, kendine has tasarımını devam ettirecek.

Blackberry’nin telefonları geleneksel yapısıyla değişim konusunda biraz daha kapalı bir marka. KeyTwo, hakkındaki söylentiler de bu tarzın değişmeyeceğini gösteriyor.

Bu yıl, KeyTwo'nun Android 8.0 Oreo ile başlaması umuluyor, ancak KeyTwo'nun Android 7.0 Nougat ve bir güncelleştirme vaadi ile başlaması daha olası gibi görünüyor. Çünkü hiçbir Blackberry telefonu, Oreo güncellemesini almadı.

Blackberry’nin, amiral gemisi telefonunun adıyla ilgili resmi herhangi bir açıklaması yok ancak telefonun adını “Athena” kod adıyla çıkacağına dair bir çok söylenti olduğuna da önceki yazımızda değinmiştik.

Kod isminin seçimi ise ilginç; Athena, Yunanca savaş, bilgelik ve el sanatları tanrıçası demek. Blackberry'nin adı hakkında sizin fikirleriniz nedir? Telefonu nasıl buldunuz, lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın.