BlackBerry, Mercury ile Son Kozunu Oynuyor!

Dünyaca ünlü telefon üreticisi RIM(Research In Motion) BlackBerry, akıl almaz bir ekonomik krizle yüz yüze. BlackBerry son kozlarından birini Mercury ile oynuyor.

BlackBerry Mercury'e (veya asıl adı ne olursa olsun), internet ortamında çokça tanık olduk ancak aslında BlackBerry, resmi açıklama yapmadan önce yeni cihazı hakkında nabız yokluyor.

BlackBerry markalı cihazlar üreten şirket TCL, yeni fotoğraflarını yayınlayarak modelin adını duyuruyor. Bazı FCB(F.C Barcelona) giyim eşyalarının yanında duran bir akıllı cihaz fotoğrafı mevcut ve Mobile World Congress'te tanıtılmaya hazır.

BlackBerry Mercury, BlackBerry'nin ilk gerçek Android tasarımı. Fiziksel klavyenin boyutu iyice küçültülmüş ve dokunmatik mimariye öncelik tanınmış.

Maalesef içerik hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı ancak söylentiler, DTEK50 gibi orta düzey bir cihazın satışa sunulacağı yönünde. Eğer güçlü bir yazılım sunulursa, bunun en ufak bir sakıncası dahi yok. En geç bir hafta içinde tüm detayların ortaya çıkması bekleniyor.