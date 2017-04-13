BlackBerry, Messenger'la Küllerinden Yeniden Doğma Niyetinde

Gün geçtikçe pazar payını kaybeden RIM BlackBerry, etkileyici sohbet uygulamasıyla tekrar gündeme geldi. Yeni Messenger, kullanıcılara pek çok özellik vadediyor.

BlackBerry Messenger'ın piyasaya sürülmesinden bu yana üretici firma, uygulamayı mükemmelleştirmek için elinden geleni yapıyor. En yeni BBM güncellemesi uygulamayı "daha eğlenceli ve kullanımı kolay" hale getirmekle kalmadı, kullanıcı arayüzünü de yeniledi.

BlackBerry, BBM kullanıcıları için uygulamanın işlevselliğini geliştiren ufak değişiklikler ve optimizasyonlar gibi yeni deneyimler içeriyor. BBM kullanıcıları, bir bakışta kaç tane okunmamış mesaj olduğunu görebiliyorlar. Ayrıca BBM, kullanıcıların artık mesaj ve alışveriş deneyimlerini daha verimli bir web görüntüleme arayüzü ile optimize etmelerini sağlıyor. BlackBerry, Discovery modelinde bu özelliklerle meşgul olmak ve kullanıcıların sevdikleri servisleri paylaşmak için yeni yollar geliştirdi. Üstelik BlackBerry Messenger, kullanıcıların sosyal anketlere katılmalarını ve takip ettikleri sayfalar ile etkileşimde bulunmalarını sağlıyor.

Gizlilik ve güvenlik ayarlarına da bazı yenilikler eklendi. Güncelleme, geçen hafta Google Play Store'a aktarıldı ve bir çok kullanıcı söz konusu uygulamayı indirdi. Yeni BBM güncellemesi sadece Android'de mevcut, iOS'ta şimdilik yok.