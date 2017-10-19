BlackBerry Motion, 32 Saatlik Pil Ömrü Vaat Ediyor

BlackBerry'nin yakında çıkarmaya hazırlandığı orta segment telefonu, yüksek batarya kapasitesi ve üst düzey güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor.

BlackBerry Motion’un kısa süre önce yayınlanan videosunun ardından yeni bir video paylaşıldı. Videoda, telefonun dayanıklılığına odaklanılmış olsa da yazılım alanında yapılan birkaç yenilik ilgimizi çekti. Telefonun başlıca özelliklerinden bahsedecek olursak güçlü bir alüminyum çerçeve, çizilmeye karşı premium korumalı ekran, toza ve suya karşı dayanıklılık(IP67 sertifikalı) gibi artık her telefonda gördüğümüz, ancak BlackBerry’nin birazcık abarttığı özellikler yer alıyor.

Telefonun rakiplerine karşı fark yaratmak istediği alan ise bataryası oluyor. 4.000 mAh’lik bataryası ile “32 saatlik” kullanım ömrü vaat eden BlackBerry Motion, tek bir şarjla bir günü çok rahat çıkarttığı gibi ikinci günde dahi kullanım deneyimi sunuyor.

Yeni videoda yazılımsal açıdan dikkat çeken detaylara baktığımızda ise telefonun güvenlik önlemleri ile donatılmış olduğunu görüyoruz. Kilit modu, gizlilik tonu ve BlackBerry DTEK güvenlik paketi gibi özelliklerle, kullanıcıların elde edeceği üst düzey güvenlik tanıtılıyor. Şu anda Android 7 Nougat üzerinde çalışan telefon, çıktıktan sonra Android 8’e geçiş yapacak.

Şu anda BAE ve Suudi Arabistan gibi orta doğu ülkelerinde ön siparişe sunulan BlackBerry Motion'ın fiyatı dolar üzerinden hesaplandığında, yaklaşık 460 dolar gibi bir ücret ortaya çıkıyor.

Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti ile birlikte gelen telefonun donanımı göz önüne alındığında birazcık pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de güvenlik özelliklerinden dolayı telefonu tercih edebilirsiniz.