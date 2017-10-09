BlackBerry'nin beşinci Android telefonu olan BlackBerry Motion, daha fazla sızıntıya fırsat bırakmadan resmi olarak tanıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntüleri ortaya çıkan BlackBerry Motion, GITEX Teknoloji Haftası’nda resmi olarak tanıtıldı. Snapdragon 625 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 4000 mAh bataryası ile kullanıcılarına bir günün üzerinde bir kullanım süresi vaat ediyor.

BlackBerry Motion, BlackBerry Priv, DTEK50, DTEK60 ve BlackBerry KEYOne’ın ardından şirketin piyasaya sürdüğü beşinci Android tabanlı akıllı telefon olmuş oldu. BlackBerry Mobile Global Genel Müdürü Alain Lejeune, yeni cihazları hakkında, ‘’BlackBerry Motion’un piyasaya sürülmesi ile yıllardır şirketin ikonik özellikleri olan gizlilik, güvenilirlik ve verimliliği korurken aynı zamanda ürün yelpazesini genişletmiş oluyoruz.’’ dedi.

Özellikler:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625

RAM: 4GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.5 inç Full HD IPS LCD

Arka Kamera: 12MP f/2.0

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 4000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Şu an için yalnızca siyah renk seçeneği olduğu görülen BlackBerry Motion, ilk başlarda sınırlı ülkelerde satışa sunulacak. IP67 sertifikası, hızlı şarj desteği ve dahili parmak izi tarayıcısı bulunan cihazın fiyatının 453 dolar olması bekleniyor.