BlackBerry Motion'dan İlk Görsel Ortaya Çıktı!

BlackBerry'nin yeni akıllı telefonu BlackBerry Motion'a ait ilk görüntü, Evan Blass tarafından paylaşıldı.

BlackBerry’nin MWC 2017’de tanıttığı KEYone modelinin satışlarının iyi gitmesinin ardından, TCL’nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı uzun zamandır konuşulan bir konuydu. Şu ana kadar ‘Krypton’ adıyla gelmesi beklenen cihazın gerçek ismi, akıllı telefon sızıntısı denince akla ilk gelen isim olan Evan Blass’tan geldi.

Blass, Twitter üzerinden paylaştığı ve BlackBerry’nin yeni telefonu olduğunu iddia ettiği fotoğrafın açıklamasına ‘’Goodbye, Krypton.Hello, BlackBerry Motion.’ yazarak şirketin yeni akıllı telefonunun ‘Motion’ ismi ile piyasaya sürüleceğini açıkladı. Blass’ın şu ana kadar pek çok sızıntıda haklı çıktığını hatırlatmakta fayda var.

BlackBrrey Motion’un beklenen donanım özellikleri ise şu şekilde:

Snapdragon 625 İşlemci (Snapdragon 626 da olabilir)

1920X1080 Full HD Ekran

4GB RAM

4000mAh Batarya

Ana ekran tuşuna dahili parmak izi sensörü

IP 67 sertifikası

Henüz cihazlar ilgili çok az sızıntıya sahibiz ve gelen bilgilerin çoğu spekülasyonlardan ibaret olabiliyor.