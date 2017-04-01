Blackberry Müjdeyi Verdi: Yeni Tabletler Yolda!

Blackberry, Android tabanlı yeni bir tablet üreteceğini duyurdu. Blackberry hayranı olan milyonlarca kişi bu habere fazlasıyla sevinecektir.

Blackberry, ilk çıktığı yıllarda son derece öncü konumda yer alıyordu ancak sonraları, özellikle akıllı telefonların artması ile gündemden düşmeye başladı. Akıllı telefonlar çıkmadan önce bir akıllı telefona en çok benzeyen telefon Blackberry’di.

Blackberry’nin CEO’su John Chen, yeni atılımlar üzerinde çalışıyor. Blackberry donanım ortaklarının Android tabanlı yeni bir tablet tasarımı üzerinde çalıştıklarını bildiren Chen, yakın bir zamanda Android tabanlı bir Blackberry tabletinin gelebileceğini duyurdu. Bu cihazın nasıl olacağını merak eden tüketiciler, yakında çıkması beklenen Blackberry telefonlarına göz atabilirler. Özellikle KEYone ve DTEK60 modelleri bu tablet için örnek tasarım olabilir.

Chen, aslında yeni bir tablet cihaz veya donanımdan bahsetmedi. Yalnızca Blackberry’nin lisanslarıyla satışa çıkmak istediğini ve bunu yaparken tabletleri yeni bir donanım biçimi olarak aramak isteyeceklerini belirtti. Chen tabletler dışında internetin de potansiyel planın parçası arasında yer aldığını söylese bile henüz bu konuda bilgi vermedi.

Blackberry’nin donanım ortakları belirtilmemiş olsa dahi, TCL Blackberry cihazlarını geliştirecek şirket konumunda yer alıyor. Açıkçası herkes tarafından tasarlanan normal tablet tasarımı geliştirilirse istenilen başarı yakalanamayabilir. Ancak farklı bir tasarımla KEYone’a benzer bir tablet tasarımı sunulursa kendi alanında tekel sayılabilecek bir konuma geçebilir. Blackberry, yaklaşık 6 yıldır tablet üretmiyor. 6 yıl içerisinde teknoloji çok değişti ve Blackberry bu adımı atarken geç kalmış olabilir.