  • Blackberry'nin Yeni Telefonu Key2, 7 Haziran'da Tanıtılacak

BlackBerry'nin Fiziksel Klavyeli Telefonu Key2, 7 Haziran'da Tanıtılacak

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BlackBerry'nin Fiziksel Klavyeli Telefonu Key2, 7 Haziran'da Tanıtılacak
Fiziksel klavye inadından vazgeçmeyen BlackBerry, 7 Haziran'da yeni bir Android telefonla karşımıza çıkacak.

Üzerinde fiziksel klavye bulunan telefonların nesli neredeyse tükendi. Ancak BlackBerry, akıllı telefonlarda fiziksel klavyenin gerekliliğini hala savunuyor. BlackBerry'nin fiziksel klavyeli yeni akıllı telefonu, 7 Haziran'da tanıtılacak. Şirketin resmi Twitter hesabı tarafından yapılan duyuru sayesinde bu tarih kesinlik kazandı.

Daha önce BlackBerry Athena kod adıyla ortaya çıkan telefonun, geçtiğimiz haftalarda tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Bazı önemli özelliklerle beraber tasarımın da yer aldığı haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Fiziksel klavyenin üzerinde bulunan 4.5 inçlik 3:2 oranında 1620:1080 çözünürlüğünde ekrana sahip olacak olan cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 660 yonga setinden alacak. 12+8 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip olacağı iddia edilen cihazın ne kadar başarı elde edeceği ise merak konusu. 

Kaynak : https://www.gsmarena.com/blackberry_key2_coming_on_june_7-news-31016.php
Etiketler: blackberry, BlackBerry KEY²
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