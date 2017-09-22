BlackBerry Kryton’dan İlk Görseller Sızdı!

Bir dönemin en çok telefon satan firmaları arasında yer alan BlackBerry, piyasaya hak ettiği dönüşü yapmak için çalışıyor. Firmanın Krypton adıyla geliştirdiği cihaza ait yeni görseller elimize ulaştı.

BlackBerry, internet bağlantısıyla mesajlaşma olgusunu hayatımıza sokan öncü firmalardandı. Ürettiği modeller akıllı telefon çağına uyum sağlayamayınca da günümüz piyasasında bayağı bir arka planda kaldı. Birkaç Android cihaz çıkarsa da beklenenleri karşılayamayarak ufalmaya devam eden BlackBerry, anlaşılan o ki geri dönmek için verdiği çabayı hiç bırakmayacak.

Krypton adını duyunca efsanevi süper kahraman Superman’ın doğduğu gezegen akıllara geliyor. Zaten büyük ihtimalle firmanın istediği de bu olmalı. Zira Superman, yalnızca kendi gezegeninden gelen Krypton taşı ile yaralanabiliyor, yani bir nevi bu isim gücü ve kudretin simgesi olarak algılanıyor. Cihazın karbon fiber gövdeye sahip olacağı söyleniyor ve hemen aşağıdaki görseller de bu iddia doğruluk kazanıyor:

Her ne kadar cihazın arkasını görsek de darbelere dayanıklı bir gövdeye sahip olacağını söylemek zor değil. BlackBerry bu kez geleneklerinden vazgeçip telefona kızaklı bir sistemle harici klavye eklemeyecek. Yani cihaz sadece dokunmatik ekrana sahip olacak.

BlackBerry Kryton Bilinen Özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 645 veya 626 işlemci yongası

4 GB RAM

Full HD Ekran

4.000 mAh batarya

Tek kamera

Android işletim sistemi

Karbon fiber gövde tasarımı

Cihazın diğer özellikleri netleştikçe sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Ancak bu kadarı bile Kryton’un bir amiral gemisi ismine sahip olmasına rağmen beklenilen özellikleri karşılamadığını söylemek için yeterli.