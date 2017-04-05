BlackBerry'nin Yeni Android'i KeyONE Avrupa'ya Geliyor

BlackBerry'nin yeni Android telefonu BlackBerry KeyONE'ın yakın zamanda İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarında satışa çıkacağı belirtildi.

Bir döneme damgasını vurmuş ancak son dönemlerde hayatta kalmak için çırpınan telefon üreticisi BlackBerry, ısrarla telefon pazarındaki yerini korumaya ve tekrar eski başarılı günlerine dönmeye çalışıyor. BlackBerry'nin bu yoldaki en önemli modellerinden biri olan BlackBerry KEYone, hızla dünya geneline yayılıyor.

Daha önce Mayıs ayından önce satışa çıkmayacağı söylenen BlackBerry KEYone'ın geçtiğimiz günlerde Avrupa pazarında da yakın zamanda satışa çıkacağı duyuruldu. Clove Technology isimli firmanın listelediği bilgilere göre telefon ilk olarak İngiltere'de 5 Mayıs itibariyle 499 sterlin fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Blackberry'nin fiziksel klavyeli Android telefonu KEYone'ın İngiltere dışındaki pazarlara ne zaman ve hangi fiyattan geleceğine dair bir bilgi yok ancak tahminler İngiltere satışından kısa bir süre sonra cihazın tüm Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı yönünde. Umarız, BlackBerry'nin yeni modellerini ülkemizde de görebiliriz.