BlackBerry'nin Yeni Telefonu 'Athena'nın Görüntüleri Sızdı

Zamanında iş adamları ve kadınları için vazgeçilmez bir telefon olan BlackBerry, TCL Teknoloji şirketi sahipliği altında yeni gelişimlerine devam ediyor.

Geçen sene, BlackBerry Keyone'un gelişiyle birlikte 'Qwerty' klavyeli akıllı telefonların yeniden doğuşunu görmüştük. Pazar performansı başarılı olduktan sonra, BlackBerry başarılarının devamını getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çin Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi'nden (SIPO) sızan görüntülere göre, yeni telefon BlackBerry 'Athena' olarak adlandırılacak ve telefon arkasında çift kamera olacak. BlackBerry Athena, Keyone telefonlarına benzer özellikler taşıyor. İkili LED flaşla eşleştirilen çift kameralı kurulum, BlackBerry cihazları için bir ilk olacak. Telefon 'convenience' anahtarı Keyone'da olduğu gibi solda olmak yerine sağ tarafın ortasında olacak.

Ön tarafta önceki panellerden daha uzun bir ekran var. Qwerty klavye ise telefonun aşağısında bulunuyor. Alt kısım, 3.5 mm jakın üstünde iken ızgara hoparlörü ve USB-C şarj cihazını içeriyor. Önde sadece bir adet selfie kamerası olacak, arka kısım ise plastik gibi görünürken, BlackBerry logosu cihazın arkasında yer alıyor.

Tasarımıyla ve kullanışlılığıyla günümüzdeki popüler cihazlardan ayrılan, yakında çıkması muhtemel BlackBerry'nin yeni telefonlarının tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?