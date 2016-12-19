BlackBerry'nin Yepyeni DTEK 50 ve DTEK 60 Modelleri CES 2017’de Geliyor!
BlackBerry'nin Yepyeni DTEK 50 ve DTEK 60 Modelleri CES 2017’de Geliyor!
Kısa bir süre önce TCL ile yoluna devam etme kararı alan BlackBerry, 2017’deki CES’te iki yeni telefonunu sunacak.

Geçtiğimiz Eylül ayında artık akıllı telefon üretmeyeceğini açıklayan BlackBerry’nin bu kararı ardından deyim yerindeyse elinden tutup kaldıran TCL firması, 2017’deki ilk teknolojik fuar olacak olan CES’te DTEK 50 ve DTEK 60 modellerini tanıtacak.

Aynı zamanda Alcatel markalı cihazların da üretimini üstlenen TCL, tasarımsal olarak bu Alcatel modellerine benzeyecek olan BlackBerry’nin iki yeni modeliyle tekrar piyasada yer almaya devam edecek.
İLGİLİ HABER

BlackBerry Akıllı Telefon Üretmeye Devam Edecek, Fakat Artık Bir Ortağı Var!

Son dönemlerde ciddi bir düşüş yaşayan BlackBerry ve Nokia'nın pes etmesinin ardından TCL desteğiyle atağa kalkacak bir BlackBerry ve HMD Global desteğiyle geri dönen bir Nokia cihazları, 2017 yılında özlem duyulan iki efsane markanın tekrar piyasaya sağlam girişyılı olacak. Telefon piyasası açısından oldukça hareketli geçmesi beklenen bu senenin Nokia ve BlackBerry açısından nasıl bir sonuçla noktalanacağı ise merak konusu.

Uzaylıların İnşa Ettiği Düşünülen 5 Yapı ( Harbiden Uzaylılar Çalışkanmış )

Etiketler: blackberry, tcl, dtek 50, dtek 60

Yorumlar