BlackBerry, Nokia'ya 137 Milyon Dolar Ödeyecek

Bir zamanların dev telefon üreticisi BlackBerry, patent ihlali nedeniyle Nokia'ya 137 milyon dolar ödeyecek.

Bir dönemin telefon piyasasındaki iki dev şirketi BlackBerry ve Nokia'nın geçtiğimiz yıllarda yaşadığı patent ihlali olayları tekrar gündeme geldi. Uluslararası Tahkim Mahkemesi aldığı kararla BlackBerry'nin Nokia'ya, anlaşmazlığı çözmek için 137 milyon dolar ödemesi talimatı verdi. Mahkeminin BlackBerry’nin verdiği sözlere uymadığını gerekçe gösterdiği belirtildi.

İki şirket arasındaki anlaşmazlığın temeli 2012 yılına kadar gidiyor. İki şirket arasında patent anlaşmazlığı o zamanlar başlamış ve dava geçtiğimiz seneye kadar sürmüştü. Ancak BlackBerry'nin, alınan kararlara uymadığı belirtildi. Öte yandan iki şirket arasındaki kavgada bu kararla birlikte yeni bir perde açıldı. Kanadalı BlackBerry, Finlandiyalı rakibine 11 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Bununla birlikte şirket son kararı da temyize götürdü.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması da yapan şirket, mahkemenin argümanlarını kabul etmeyerek hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Şirket açıklamasında ABD ve Almanya'da Nokia'ya yönelik patent ihlali iddialarını "şiddetle sürdürmeye" devam edeceklerini de belirtti. Şubat ayında BlackBerry , Delaware'deki bir ABD federal mahkemesine Nokia'ya karşı, kendi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.

137 milyon dolarlık lehte karara ilişkin Nokia cephesinden yapılan açıklamda ise memnun olduklarını belirtti. Öte yandan BlackBerry'nin iddialarına da değinen Nokia, iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. İki dev şirket arasında kazananın kim olacağı henüz belirsizliğini koruyor ancak ilk raundu Nokia'nın aldığını söyleyebiliriz.