BlackBerry, Samsung Cihazları İçin Federal Önlemler Alacak!

Bir zamanların devi BlackBerry, yeni SecuSUITE güvenlik yazılımları ile Samsung’un Galaxy serisi akıllı telefonların güvenliğini arttırıyor.

Bir zamanlar Q klavyeli akıllı telefonları hayatımıza sokup sükse yarata bir marka vardı. BlackBerry, Apple’ın hızlı yükselişindeki en büyük kurbanlardan birisi oldu ve artık alternatif markalardan bile daha az satış rakamlarına ulaşıyor.

Samsung ise Apple’ın rakibi olarak BlackBerry’nin tahtına geçse dahi uzun süre önce bir ortaklık sağlayarak efsane üreticiye can vermişti. Bugün ise her iki şirkette söz konusu ortaklığın güvenlik alanında derinleşeceğini açıkladı.

Samsung’un güvenlik yazılımı Knox için uzun süreden beri çalışan BlackBerry, SecuSUITE yazılımıyla yeni nesil Galaxy cihazlarının güvenlik önlemlerini modernize edecek. S7, S/ Edge, S8, S8 Plus ve Note 8’in yazılımsal güvenliği bundan böyle BlackBerry’nin elinde olacak. Ayrıca Galaxy Tab S2 ve S3 tabletleri de bu aileye dahil edildi.

SecuVOICE adındaki bir teknoloji, Samsung kullanıcılarının daha güvenli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayacak. Bu yazılım, Almanya Federal İdaresi tarafından yapılan telefon görüşmelerini güvence altına almak için uzun yıllar kullanılan yazılımlar arasında yer alıyor. Dolayısı ile Samsung, kullanıcılarına üst düzey güvenlik önlemleri ile hizmet etmeye başlayacak.

Kişisel güvenlik endişelerinin giderek arttığını düşününce Samsung’un yüksek fiyatları hak ettiğini söyleyebiliriz. Zira dişli rakibi Apple, iOS ile güvenlik konusunda Android’e fark atmış durumda.