BlackBerry, Secure OS Sistemini Başka Üreticilere Lisanslıyor

BlackBerry'nin ilk akıllı telefonlar döneminde sahip olduğu liderliği yeni telefonlarıyla aynı şekilde olmasa da ufak bir tüketici kesimi için devam ediyor.

Akıllı telefon üretimleri için marka hakkını TCL'e lisanslayan ve ABD başta olmak üzere bir çok pazar için akıllı telefon satan BlackBerry, şimdi de BlackBerry Secure adlı Android sürümünü farklı üreticilere lisanslamak istiyor.

BlackBerry'de üst düzey yetkili Alex Thurber'e göre: "Android sistemi çok fazla sayıda cihazda aktif olarak çalışmakta. Biz BlackBerry Secure ile Android'i güvenli hale getirdik. Şuan Optiemus ile Hindistan pazarı için bir anlaşmamız zaten mevcut. Bu tip bir anlaşmayı diğer üreticilerle de yapmaya hazırız"

BlackBerry'nin Priv ile başlattığı Android sistemleri, varsayılan Android'e yakınlığı ve güvenilirliği sayesinde her kesimden kullanıcı tarafından beğeni kazanmış ve kullanılan bir yazılım. BlackBerry arayüzünün varsayılan Android'e olan yakınlığının yanında bir çok eklenti sayesinde günlük kullanımda rahatlık sağlanıyor. Bu eklentilerin arasında; ikon paketi desteği, widget kişiselleştirme seçenekleri ve tüm özellikleri tek yerden modifiye etmeye olanak sağlayan BlackBerry Hub yer alıyor.

BlackBerry'nin bir çok firmayla yazılımını lisanlamak için görüşmelerinden ne gibi sonuç çıkar bilemiyoruz ancak yaygınlaşması durumunda Android'in varsayılan haline yaklaşması ve daha güvenli hale gelmesi kullanıcılar için deneyimi arttıracak bir etken olacaktır.