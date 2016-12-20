Pes Etmek Bilmeyen BlackBerry Şimdi de Otonom Araç İşine Giriyor

Bir türlü yılmak bilmeden çalışmalarına devam eden BlackBerry, şimdi ise otomatik pilotlu otomobiller üzerine çalışmalar yürütecek.

Android trenini kaçırmasıyla birlikte telefon pazarında önemli bir düşüş yaşayan ve son dönemlerde tekrar telefon pazarında şansını deneyen BlackBerry, son günlerde BlackBerry DTEK 60 modeliyle debelenirken farklı pazarlarda da yeni girişimlerini sürdürüyor.

Kendisine gelir kapısı arayarak teknoloji dünyasından kopmak istemeyen BlackBerry, şimdi de otomatik pilotlu araçlarla ilgili bir araştırma ve geliştirme merkezi kurdu. BlackBerry, bu AR-GE merkezinde otomatik pilotlu araçlarla ilgili araştırmalar yapacak ve bu araştırmalara yönelik geliştirmelerini sürdürerek yeni projeler üretecek.

Waterloo, Renesas ve PolySync Üniversitesi'nin de aktif olarak katılacağı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde şirket, Apple ve Tesla gibi şerketlere rakip olarak otomatik pilotlu araçlar konusunda çalışmalarını sürdürecek.

Bakalım otonom araçlar BlackBerry için yeni bir umut kapısı olabilecek mi?