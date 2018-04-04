BlackBerry, Snapchat’e Patent Davası Açtı

BlackBerry, Snapchat’in mesajlaşma arayüzünde kullanılan bazı özelliklerin kendisine ait olduğu gerekçesiyle patent davası açtı.

Daha önce BlackBerry firması patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook’a dava açmıştı. BlackBerry Messenger (BBM) patentleri kapsamında Facebook Messenger’a açılan davanın kaybedilmesinden sonra, benzer bir dava Snapchat için açıldı.

Yeni davanın ardından sosyal medyada, bir zamanların en yenilikçi firmalarından biri olan BlackBerry’i patent trollü olarak çağırmaya başladılar. Salı günü açılan davada BlackBerry Snapchat’i mesajlaşma arayüzünde bulunan zaman damgasını ve gerçek zamanlı aktivite konum bilgilerinden oluşan haritayı çalmakla suçladı.

Blackberry açtığı davada Snapchat tarafından kullanılan yeni özelliklerin kendisine ait olduğu gerekçesiyle elde edilen gelirin de kendilerine ait olduğunu iddia etti. Ayrıca benzer özellikler Snapchat’e eklendikten sonra kaybettikleri kullanıcılar için de ödeme istiyorlar. BlackBerry Ceo’su John Chen 2015 yılında yaptığı açıklamada, şirketinin yaklaşık 44 bin patente sahip olduğunu ve bunların gelecekte parasallaştırılacağını söylemişti. O zamandan bu yana şirket Facebook, Avaya, BLU, Nokia, Cisco ve iPhone gibi birçok firmaya patent davası açtı.

Daha önce açtığı birçok patent davasını kaybeden BlackBerry’nin hala vaz geçmeye niyeti yok gibi görünüyor. Mahkemenin sonuçlandırılmasının ardından iddialarında ne derece haklı olduklarını hep birlikte göreceğiz.