BlackBerry Son Çeyrekte Yazılım Zengini Oldu

BlackBerry akıllı telefon üretmeyi bırakmış olsa da yazılımını ve markasını lisanslamaya devam ediyor, bu işten de iyi kâr kaldırıyor.

BlackBerry donanım üretmeyi tarihin tozlu sayfalarına gömmüş olsa da markasını ve yazılımını pazarlamaya hala devam ediyor. Hatta firma bu işten öyle iyi para kazanıyor ki telefon üretmeyi neden daha önce bırakmadı diye de düşünmek mümkün hale geliyor.

TCL başta olmak üzere firmanın teknolojilerini lisanslayan ve kullanan üreticiler, BlackBerry'e düzenli olarak para akışı sağlıyorlar. BlackBerry ise markasının kullanılmasına izin vererek oturduğu yerden banka hesaplarına gelen milyonları seyrediyor. Wall Street beklentilerini aşan BlackBerry, 196 milyon dolarlık bir servis geliri elde ettiğini açıkladı. Yıldan yıla %26'lık bir artışı işaret eden bu veri, 31 Ağustos'ta biten ekonomik dönemi kapsıyor. Firmanın lisanlama geliri geçen yıl 15 milyon dolarken bu yıl 56 milyon dolara büyük bir sıçrama yaşadı. Şuan için firmaya para ödeyen iki farklı telefon üreticisi mevcut.

BlackBerry KEYone modelinin olumlu anlamda büyük bir etki yarattığı firma, Ford ile de otonom araçların yazılımı konusunda bir kaç anlaşma üzerinde çalışıyor. Ford gibi bir başka otomobil üreticisiyle daha otonom araç yazılımı için anlaşma sürecinde olduklarını belirten BlackBerry yetkilileri, eğer anlaşmalar başarıyla sonuçlanırsa kendi yazılımlarının yüklü olduğu her araç için firmanın 5 ile 25 dolar arasında para kazanacağını belirtti. Borsada da değer kazanan firmanın hisse başı fiyatı 57 sent yükselerek 11,04 dolara ulaştı.