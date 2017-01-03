Son Kozunu CES 2017'de Oynayacak BlackBerry'nin Yeni Telefonu: PRESS

Maddi açıdan çok zor günler geçiren BlackBerry, artık elindeki tüm silahları kullanıyor. CES 2017'de, BlackBerry'nin son direnişi gerçekleşebilir.

Evet, her şey çok hızlı gelişti. BlackBerry'nin DTEK60'ı tanıtmasının ardından sadece birkaç gün geçti. Şirket, şimdi de muhtemelen klavyeli akıllı telefon türünün son temsilcisini CES 2017 organizasyonunda tanıtacak. BlackBerry PRESS; beklendiği gibi sabit klavyeye sahip olacak. Bazı dedikodular, kaydırmalı klavyeyi işaret etse de bu gerçekleşmeyecek. Cihaz, TLC ve BlackBerry ortaklığı ile geliştirildi.

Şaşırtıcı olansa söz konusu söylentilerin kaynağının asıl üretici BlackBerry değil, stratejik ortağı TLC olması. TLC Genel Müdürü Steve Cistulli, bahse geçen akıllı cihaza ait kısa bir tanıtım videosunu, Twitter hesabından yayınladı.

Bilgilerimiz kısıtlı; akıllı telefonunun isminin Press'den önce Mercury olduğunu biliyoruz. 1080p ekran çözünürlüğüne sahip olduğuna da emin gibiyiz. Kuzenlerinin aksine, fiziksel klavyenin kare şeklinde olmayacağı da diğer bir bulgu. Bunun dışında BlackBerry Press'in ne tür bir donanıma sahip olacağı, ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı konusunda fikir sahibi değiliz.

Kanadalı şirket, 2016 yılında, eskiden hakimi olduğu Amerika pazarında sadece yüzde 0.8'lik pazar payına sahipti ve 208 milyon dolar zarar açıklamıştı.