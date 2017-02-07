BlackBerry, Telefonlarının Satışı İçin Yeni Anlaşma Yaptı

BlackBerry, akıllı telefonlarının Hindistan ve civar pazarlardaki satışı için yeni bir lisans anlaşması yaptığını duyurdu. Bu anlaşmayla sayesinde, BlackBerry markalı akıllı telefonlar, yaklaşık olarak 1,5 milyar potansiyel müşterinin bulunduğu pazarlarda satışa sunulacak.

BlackBerry, akıllı telefon işinden çıktıktan sonra çeşitli şirketlerle stratejik ortaklıklara imza atmaya devam ediyor. Kanadalı şirket, daha önce TCL Communication ve BB Merah Putih şirketleriyle BlackBerry telefonlarının tasarımı, üretimi ve satışı için lisans anlaşmaları imzalamıştı.

Şirket, dün bu lisans anlaşmalarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte, BlackBerry telefonlar, yaklaşık 1,5 milyar potansiyel müşterinin bulunduğu Hindistan pazarında ve civar pazarlarda piyasaya sürülecek. BlackBerry’nin, telefonlarının Hindistan’da ve civar pazarlardaki satışı için anlaşma yaptığı firma Optiemus Infracom. BlackBerry, DTEK50 ve DTEK60 telefonlarının Hindistan’daki dağıtımı için de aynı firmayla anlaşmıştı.

Yapılan anlaşmaya göre, Optiemus Infracom, BlackBerry markalı akıllı telefonların Hindistan, Sri Lanka, Nepal ve Bangladeş'teki tasarımı, üretimi, satışı, tanıtımı ve desteği konusunda tek yetkili firma olacak.

BlackBerry, Nokia ile aynı iş modelini benimsiyor. Bildiğiniz gibi Nokia da benzer tarzda bir anlaşmayı Finlandiyalı HMD Global firması ile gerçekleştirmişti. BlackBerry’nin duyurmuş olduğu bu üçüncü lisans anlaşmasıyla birlikte, BlackBerry markalı akıllı telefonların dünya çapındaki tüm pazarlarda piyasaya sürülmesi de bir nevi garanti altına alınmış oldu diyebiliriz.