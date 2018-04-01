Gün itibari ile BlackBerry havuzuna ücretli uygulama almayı durdurdu, artık tüm uygulamalar ücretsiz olacak.

1 Nisan 2018 Tarihi itibariyle BlackBerry, BlackBerry World’e ödeme yoluyla kullanıcılara sunulan ücretli uygulamaların alımını durdurdu. Hatta gün itibari ile Amerika'nın birçok bölgesinde, var olan ödeme mekanizmaları artık mağazada çalışmıyor. Tabii bu ücretsiz uygulamalar, Android uygulamalarından alışık olduğumuz gibi uygulama içi ücretli ekstralar sunabilecek fakat kesin olarak Blackberry kullanıcıları artık istedikleri uygulamalara ücretsiz olarak erişim elde edecek.

İşin uygulama geliştiricileri için karlı olan tarafı ise artık geliştiriciler havuza katılmak için BlackBerry’e ücret ödemek zorunda kalmayacak, BlackBerry hiç bir kar ortaklığı yapmayacak. Buna karşın eskiden ücretli olan uygulamalar da havuzdan silinmeyecek.

Bu arada BlackBerry kullanıcılarını sevindirecek bir diğer haber ise bu yıl iki yeni TCL yapımı BlackBerry Keyone devamı modelin gelecek olması. Eğer BlackBerry 10 sizin için yetersiz geliyorsa, yeni opsiyonlar her an kapınızda olabilir.

Pazarda hızla değer kaybeden, bir zamanların en başarılı firmalarından BlackBerry’nin bu hamlesi onu yeniden eski günlerine kavuşturacak mı bilinmese de sonunda sektöre bu şekilde uyum sağlamış olmaları kendi marka değerleri açısından da oldukça olumlu bir hamle gibi gözüküyor