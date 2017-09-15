Ünlü saat üreticisi Timex, geçmişin en iyi donanım üreticilerinden olan ancak şimdilerde yazılımın arkasında yer alan BlackBerry ile bir patent anlaşması imzaladı. Yeni bir BlackBerry akıllı saat görür müyüz?

Timex'in zamanında dayanıklı saatleriyle ün yapması, BlackBerry ile birliktelik ortaya çıkarmalarını tetikledi. Yeni bir patent anlaşması gereği BlackBerry 4.000'den fazla patentini Timex'in hizmetine sunuyor, tabi küçük bir ücret karşılığında.

Yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışan BlackBerry, cihaz hakkında ortaya çıkan 4.000 mAh'lik pili ve su geçirmezliği saklamak istercesine yeni bir anlaşmayla gündeme oturdu. 1800'lerin ortasında ABD'de kurulan köklü saat üreticisi Timex, BlackBerry ile bir patent anlaşmasına giderek firmaya düzenli ödemelerde bulunacağını açıkladı. Anlaşmaya dahil edilen teknolojiler arasında kablosuz iletişim, ağ altyapısı, akustik, mesajlaşma, iş yazılımları, işletim sistemleri, sanallaştırma ve siber güvenlik gibi biaşlıklar yer alıyor.

İki firma ile birlikte geliştirilecek bir akıllı saat gelir mi bilgimiz malesef yok ancak patentlerin çapını dikkate aldığımızda saat değil uzay mekiği bile üretebilirlermiş gibi duruyor. BlackBerry tarafından yetkili Jerald Gnuschke: "Anlaşma BlackBerry'nin patent portfolyosunun ne kadar geniş ve güçlü olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu anlaşma sayesinde daha çok mobil iletişim patentini lisanslamak için gereken güce sahip olacağız."