BlackBery'den Üç Yeni Android Telefon Geliyor!

Bir zamanların efsane markası olan BlackBerry, yeniden yükselişe geçmek umudu ile önümüzdeki dönemde Android işletim sistemli üç yen akıllı telefon tanıtmayı planlıyor.

TCL Communication’ın ortaya çıkardığı bazı bilgiler ve öncesinden paylaşılmış bazı sızıntı raporları ışığında BlackBerry’nin Uni, Athena ve Luna kod adlı üç yeni Android işletim sistemli akıllı telefonunun teknik özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Athena adlı modelin özellikleri CrackBerry forumlarında ortaya çıktı. Fiziksel bir QWERTY/Z klavyeye sahip olacak bu orta-üst seviye cihaz, arka tarafta çift kamera bulunduracak. Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alacak Athena’da, 6GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunacak.

İlk tahminler BlackBerry’nin Athena’yı Nisan ayı başında tanıması yönündeydi. Fakat yeni gelen bilgiler BlackBerry’nin Athena’yı piyasaya sürmeye hazır olduğunu söylüyor ki bu da cihazın bu ay sonunda Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılabileceği anlamına geliyor.

TCL tarafından bildirilen ‘Uni’ kod adı iste BlackBerry’nin daha önce almış olduğu bir kamera patentinden geliyor. Patent, cihazın üzerinden geriye doğru sarkabilen mekanik bir kamera lensini tarif ediyordu. Fakat Alcatel’in daha önce Uni isimli farklı bir cihaz çıkarması, bu kod adının doğru olma ihtimalini azaltıyor.

BBE100-1 model numarasına sahip BlackBerry Luna ise şirketin fiziksel klavyeye sahip bir başka orta seviye Android telefonu olacak. BlackBerry’nin MWC 2018’de en az bir akıllı telefon tanıtması beklense de raporlar, Luna’nın Ağustos sonunda IFA 2018’de ortaya çıkacağını söylüyor.