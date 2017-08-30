BlackBery, İlk Su Geçirmez Dokunmatik Telefonunu Çıkaracak!

BlackBerry, Samsung, Sony gibi üreticilerin yıllar önce geçtiği su geçirmez trendine adım atıyor. Üstelik telefonda fiziksel tuş yok.

Normal telefonlardan akıllı telefonlara geçişte yıldız isimlerden birisi olan BlackBerry, sonunda klavye tutkusunu geride bırakarak Ekim’de tam dokunmatik ve su geçirmez bir telefon çıkaracağını duyurdu. Yeni BlackBerry’nin ne gibi özellikleri olacağı tam olarak bilinmemekle birlikte, telefonun klavyeden arındırılmış olması bile başlı başına bir yenilik taşıyor.

TCL tarafından üretilecek yeni Blackberry’ler, yapılan açıklamaya göre BlackBerry’nin itibarına saygı duyularak geliştirilecek. Tam dokunmatik ekranın yanında, IP67 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası sunan telefon, 26 saatten fazla kullanım süresi vaat ediyor.

Pilin kaç mAh olacağını bilmesek de 2700-3500 mAh aralığında olacağını tahmin ediyoruz. BlackBerry’nin yetkili isimlerinden Francois Mahieu’ya göre telefon Ekim ayında duyurulduktan sonra tüketiciler, iPhone ve Galaxy gibi üst serileri bile bırakarak BlackBerry’i tercih edecek.

Genel olarak pil ömrünün, güvenliğin ve dayanıklılığın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak BlackBerry nasıl olacak bilinmez, ancak sarf edilen sözlerden dolayı telefonu daha çok merak etmiş olduk. Yine de Mahieu’nun bu sözleri söylerken biraz fazla cesaret örneği gösterdiğini düşünüyorum.