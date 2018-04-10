Beş yıl önce duyurulmuş olan Blackmagic’in Pocket Cinema Kamerası, ceketinize takmak için tasarlanmış RAW 1080p kaydı sağlayan bir video kamerası.

Orijinal tasarımın hayranları, Blackmagic'in Pocket Cinema kamerasının 4K olarak çalışabilen özellikleriyle, kameraya sahip olmaktan büyük bir mutluluk duyacak gibi görünüyor. Yeni kamera, karbon fiberden üretildi ve önceki Pocket Cinema'ya kıyasla daha büyük bir 'Mikro Four Thirds' görüntü sensörü kullanıyor. Cihaz ayrıca, çeşitli kadraj ayarlarını kontrol edebilmenizi sağlayan 5 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip.

Blackmagic Pocket Cinema, 4K, 4K RAW çekimlerini kaydedebilen başka bir kameradan çok daha ucuz bir biçimde piyasaya sürüldü. Cihaz, SD, UHS-II ve CFast 2.0 kartları ile uyumlu. Kameranın dezavantajlarından birisi yerleşik görüntü sabitleme özelliğine sahip bir objektifle veya dengeleyici bir gimbal veya tripodla çekim yapmadığınız sürece, kamera herhangi bir stabilizasyona sahip değil.

Bu fotoğraf makinesinin sizin için uygun olup olmadığı, neyi kullandığınıza bağlı olarak değişir. Aynasız fotoğraf makinelerinde oldukça yüksek kaliteli 4K çekimlerini zaten yakalayabilirsiniz ancak, o tür bir kamerayla post prodüksiyonda sunulan düzenleme seçeneklerinden de mahrum kalacaksınız.

Kısaca özetlemek gerekirse, bu cihaz sıkıştırılmamış videoları ProRes veya RAW çekimleri biçiminde kaydeden bir kamera. Ve piyasadaki diğer kameralardan farklı olarak çok daha ucuz.