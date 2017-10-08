Bıçak Sırtı 2049'daki Sansür İle İlgili Resmi Açıklama Geldi

Blade Runner, bildiğiniz üzere 6 Ekim'de sansürlü sahneleri ile gösterime girdi. Sansürlü sahneleriyle birçok kesimin tepkisi çeken Sony Pictures stüdyosundan beklenen sansür açıklaması geldi.

İlk olarak 1982 yılında gösterime giren bilimkurgu efsanesi filmin devamı olan Blade Runner 2049'un başrollerinde Amerikalı oyuncu Ryan Gosling ve bir önceki filmde Rick Deckard rolüyle yıldızlaşan Harrison Ford yer alıyor. Bildiğiniz üzere Türkiye'de 6 Ekim'de vizyona giren Blade Runner 2049 filmi 'çıplaklık' içeren sahnelerinin sansürlenmesi tepkiye neden olmuştu.

Uygulanan sansür hakkında basında ve sosyal medyada çıkan haberler ve tartışmalar üzerine film yapımcılığını üstlenen Sony Pictures'den resmi basın bildirisi yayınlandı..Sosyal medyada çıkan tartışmalara son vermek adına yayınlanan basın bildirisinde Sony Pictures; ''Bazı bölgelerde Sony Pictures yerel kültüre saygısından ötürü filmin hafifçe değiştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmüştür.” şeklinde ifade etti.

Yayınlanan resmi basın bildirisinin ardından birçok kişinin tepkisini çeken yapımcı firmanın, son derece saygısız bir tutum içinde olduğu yorumları yapıldı. Biz de en azından böyle bir bilim kurgu efsanesinin, bu kadar sevilen bir devam filminin sansürlenmemesini tercih ederdik. Siz ne düşünüyorsunuz? Sony filmin bir de sansürsüz versiyonunu yayınlamalı mı? Yoksa sansür kararında haklılar mı?