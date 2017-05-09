Blade Runner 2049'un Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Efsanevi, kült bilim kurgu filmi Blade Runner'ın devamı konumundaki Blade Runner 2049'a ait yeni fragman resmen yayınlandı.

Sinema dünyası halen Blade Runner'ın devam filminin çekilmesinin doğru olup olmadığını tartışıyor. Çünkü orijinal Blade Runner filmi çıtayı çok ama çok yükseğe çekmişti. Yani devam filminin, ilk yapımın seviyesine yaklaşması bile muazzam bir başarı olarak kabul edilebilir.

Her ne kadar başrolde Ryan Gosling oynayacak olsa da, efsanevi filmin efsanevi oyuncusu Harrison Ford da seriye geri dönüyor. Üstelik filmin yönetmenlik koltuğunda Arrival, Enemy, Prisoners gibi yapımların Oscar adaylı ve bolca ödüllü Fransız yönetmeni Denis Villeneuve üstleniyor. Blade Runner 2049'da Suicide Squad'daki Joker rolüyle ününe ün katan, daha önce Akademi Ödülü heykelciği Jared Leto da bulunuyor. Yapım 6 Kasım 2017'de tüm dünyada gösterime girecek.