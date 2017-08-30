Blade Runner 2049 Vizyona Girmeden Kısa Film Yayınlandı!

Blade Runner 2049'un 1982 yapımı filmle arasında bağlantı kurmak için 3 ayrı kısa film yayınlanacak.

1982 yapımı efsane film Blade Runner’ın yeni filmi çok yakında karşımıza çıkıyor. Harrison Ford’un başrolünde oynadığı kült yapım zamanının en çok konuşulan filmlerinden birisi olsa da aradan hem filmde hem de gerçek hayatta üzerinden çok uzun zaman geçti. 6 Ekim’de sinemaseverlerin beğenisine sunulmaya hazırlanan Blade Runner 2049’un en büyük sıkıntısı bu uzun süre oldu diyebiliriz. Çünkü, eski film çıkalı 35 sene olmasının yanında filmin içerisinde de 13 sene geçmiş durumda.

Filmin sıkı takipçileri bu 13 yıllık arayı merak etmiş ve ne gibi konuların yaşanacağını düşünmüştü. Durumun böyle olmayacağının farkına varan geliştiriciler, bu süreci anlatan 3 kısa film yayınlayacak. İlk kısa filmi yayınlayan Collider, yeni filmde kötü karakter olacak Niander Wallace’e yönelmiş durumda.

Blade Runner 2049’un kötü adamı olduğu düşünülen Wallece’ı, en son Suicide Squad’da Joker rolünde gördüğümüz Jared Leto canlandıracak. Leto’nun Mr. Nobody, Requiem for a Dream gibi çok sağlam filmleri bulunuyor. Ayrıca benim de en çok sevdiğim erkek oyunculardan birisi.

Eski filmle yeni film arasındaki bağlantıyı kuran kısa filmlerde, Replicantların neden geldiğini görüyoruz. İlk filmdeki Ridley Scott’un aksine Denis Vileneuve tarafından yönetilecek film çok büyük beklentilerle çıkacak. Peki, sizce Blade Runner 2049 beklentileri karşılayarak yeni bir film serisi çıkarabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.