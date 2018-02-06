Drone’ların her yere girmemesi için geliştirilen DroneGun Tactical silahı, bilim kurgu filminden çıkmış gibi duruyor.

Son yılların en ünlü teknolojik ürünlerinden bir tanesi olan drone’lar; askeri alanda savaş hatlarında keşif uçuşları için kullanılabilir; UPS, Amazon gibi firmalarda insansız kargo hizmeti verebilir; film yapımcıları için normalde çok daha pahalıya mal olacak çekimlerin çok daha uygun fiyatlara çekilmesini sağlayabilir ve sırf eğlenceli olduğu için satın alıp oyuncak olarak insanları mutlu edebilir.

Yüzlerce metre yukarıya çıkarak aşağıdaki insanlara bilgi vermesiyle çok geniş bir kullanım alanı sunan drone’lar, bu başarılı özellikleriyle insanların gizliliğini de ihlal edebiliyor. Örneğin havadan bir evin bahçesini gözlemleyebilir ya da açık pencereden içeri girerek bir kişinin gizliliğini ihlal edebilir. Fakat bunlar, iyimser yaklaştığımız yanlışlar.

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas McCarran havaalanında iniş yapan bir uçağın yanında gözüken bir drone büyük panik yarattı. O drone uçağın motorunun etkisiyle kontrolden çıksa, yüzlerce kişinin ölümüne sebep olabilirdi. Sonuçta hareket halinde olan uçak motoru, önündeki cisimleri kendine çekecek kadar güçlü bir motor.

Böyle durumlar, drone’lar için bir savunma silahının geliştirilmesi gerektiğini herkese gösteriyor. Bunun için bir adım atan DroneShield isimli bir firma, DroneGun Tactical isimli drone engelleyici silahını duyurdu. Bir önceki model olan DroneGun’dan daha uzun bir menzile sahip olan yeni silah, yapay zekalarla savaşın anlatıldığı kült yapım Blade Runner’dan fırlamış gibi duruyor.

Silah, havada bulunan drone’a elektromanyetik sinyaller yolluyor ve drone’un kontrol mekanizması ile iletişimini kesiyor. Drone ve pilotu arasındaki bağlantıyı kesen silah, drone’u başlatma noktasına veya en yakın karaya dönmeye zorluyor. Günümüzde hala çok yeni bir teknoloji olsa da, yakın gelecekte drone’ların insan haklarını çok daha fazla ihlal ettiğini göreceğiz. Bu tarz silahlar, işte o zamanlar işimize çok yarayacak.