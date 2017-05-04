Blizzard'a CD Gönderen Kullanıcı Sayısız Hediye Kazandı!

Blizzard'ın 1998 yapımı Starcraft oyununun kaynak kodlarının bulunduğu CD'ye sahip olan kullanıcı, bu CD'yi Blizzard'a göndererek Blizzard'dan sağlam ödüller almayı başardı.

Blizzard, kendi devasa kitlesine sahip olan, sağlam bir oyun firması. Geçtiğimiz ay Reddit kullanıcılarından Khemist49, çok değişik bir şeyin farkına vardı. Elinde Blizzard’ın ünlü oyunu StarCraft’ın kaynak kodunun bulunduğu disk bulunuyordu. İlk başta ne yapacağını şaşıran Khemist49, sonunda doğru karar vererek onu Blizzard’a geri göndermeyi seçti.

Khemist49, CD’yi ilk olarak eBay’den StarCraft oyununu satın alarak elde etmişti. “StarCraft Gold Master Source Code” yazan altın kaplama bir CD’nin ne olduğunu anladığında bunu Reddit hesabında paylaştı. Reddit’te CD’yi duyurduğunda, sayısız öneri gelmişti. Bu fikirlerin birçoğu, CD’yi yayınlamasını ve isteyen herkesin serbestçe kullanabilmesini içeriyordu. Ancak ilerleyen günlerde bizzat Blizzard’dan mesaj alan Khemist49, “fikri mülkiyet ve ticari sırlar” nedeniyle Blizzard’ın diski geri istediğini belirtti. Bu süreçte, yasal tavsiye isteyen Khemist49, sonunda doğru kararı alarak CD’yi Blizzard’a iade etti. Blizzard’da bunun üzerine, Khemist49’a Overwatch oyununun bir kopyasını ve Blizzard mağazasında kullanılmak üzere 250 dolarlık kredi verdi.

Olayın burada bittiğini düşünen Khemist49, geçtiğimiz günlerde, Blizzard çalışanından telefon aldığını söyledi. “Bana BlizzCon’u duyup duymadığımı sormuştu” diyen Khemist49, BlizzCon’u elbette bildiğini ancak gitmesinin mümkün olmadığını belirtmiş. Doğu kıyısında yaşadığını ve maddi durumunun yetersiz olduğunu belirten Khemist49, yetkilinin kendisini BlizzCon’a davet ettiğini açıkladı. Blizzard, “Sizi aramamızın nedeni sizi BlizzCon’a davet etmektir, tüm masraflar Blizzard tarafından ödenecek ve sizi bir içki içmek için dışarı çıkarmak isteriz” diyen yetkili, doğru hamlenin Blizzard’da nasıl sonuçlanacağını herkese göstermiş oldu.

Bu olayın üzerine hediyeler yine bitmeyerek, akın akın gelmeye devam etmiş. Overwatch ve Diablo PC çevre birimleri(Overwatch Razer Ürünleri) ve figürlerinden oluşan dev bir kutu aldığını söyleyen Khemist49, son derece mutlu olmuş gibi gözüküyor. Kotaku'ya e-posta yoluyla konuşan Blizzard yaptığı açıklamada, yalnızca Blizzard'a olduğu için değil, doğru hamle olduğu için Khemist49'un hikayesini doğruladı.

Öncelikle buradan Khemist49’u doğru davranışı için tebrik ediyor, Blizzard’a da yalnızca para verip kenara atmak yerine kişiyle özellikle ilgilendiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Eğer sizin de elinizde Blizzard oyunlarının kaynak kodları varsa, Blizzard’a göndererek güzel hediyeler kazanabilirsiniz.