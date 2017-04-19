Blizzard'dan Bomba Hamle: Starcraft Ücretsiz Oldu!

Blizzard'ın efsane oyunu Starcraft ve DLC paketi Brood War, bundan sonra ücretsiz olarak oynanabilecek.

Blizzard oyunları genel olarak ilgi çekicidirler. Oyuncularını yepyeni bir evrenin içerisine çekmesiyle ünlü Blizzard, oyunlarını ağırlıklı olarak ücretli çıkardığı için kullanıcıların elini kolunu bağlıyordu. Ancak şirketten güzel haber bir geldi: En büyük iki evreninden birisi olan StarCraft’ın ilk oyunu bundan sonra ücretsiz olarak oynanabilecek. İlk olarak 1998 yılında piyasaya sürülen oyun neredeyse 20 yıllık bir oyun olduğunu belirtelim.

Blizzard, hem orijinal Starcraft’ı hem de Brood War DLC paketini kullanıcılarına bedava sunmaya karar verdi. PC ve MAC’ler için bulunan oyun, daha öncesinde DLC ile birlikte 14-15 dolar civarında satılıyordu.

Blizzard, oyunun “anti cheat” sistemini geliştirmek için Windows 7, 8 ve 10 ile “geliştirilmiş uyumluluk” güncellemesini çıkarmıştı. Oyun içerisinde yer alan birçok hatayı gideren Blizzard, meğer oyunu ücretsiz yaparak daha büyük kitlelere ulaşmayı hedeflemiş. Ayrıca Blizzard, yakın zamanda günümüz bilgisayarlarına göre grafikleri ve sesleri elden geçireceğini belirtti. Oyundan eski hazzı alabilir miyiz bilmiyorum ancak oyunu oynamayanların bakabileceği bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oyunun indirme sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.