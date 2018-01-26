Blizzard'dan Hearthstone Oyuncularına Müjdeli Haberler

Daha kapalı beta sürecinden dahi çıkmadan oyuncuların izdihamına uğrayan ve o günden beri de ilginin üstünden eksilmediği Hearthstone'da kayda değer değişiklikler olacak.

Piyasaya çıktığı günden itibaren belki de kart oyunlarının talihini sonsuza dek değiştirmeyi başaran Heathstone, Elder Scroll's Legends ve Gwent gibi oyunların da geliştirilmesine cesaret vermişti. Buna karşın halen azımsanmayacak bir kitle, oyunda parayı verenin düdüğü çaldığını söylüyor ve bunda çok da haksız değiller.

Son dönemde ücretsiz içeriklerle (son gelen büyük güncellemedeki zindan modu örneğin) oyuncuların kalbini kazanmaya çalışan Blizzard, Mart ayı içerisindeki büyük güncellemesinde, oyunun 'Ranked' modundaki adaletsizliklere eğilmeyi planlıyor. Twitter üzerinden yayınlanan yeni videoda, yapılacak değişiklikler oyunculara kısaca tanıtıldı. Planlanan yeniliklerle ilgili gelen yorumlar ise oldukça olumlu.

Yapılan açıklamaya göre, Ranked modundaki ilk değişim seviye atlamak için artık 3 değil 5 yıldız gerekecek. Bunun dışında, son sezonda hangi seviyedeyseniz, artık seviyeniz sıfırlanmayacak ve 4 basamak geri gidecek. Yani şu an bulunduğumuz sezonu 10. seviyede tamamlarsanız, 14. seviyede başlayacaksınız. Burada hedeflenen, 20. seviyede çakılıp kalan oyuncuların oyundan soğumasını engellemek elbette. Bunun dışında ilk etapta açıklanan herhangi farklı yenilik yok ama muhtemelen yine onlarca kart ve farklı modlarla kendisini konuşulur kılmayı başaracaktır Hearthstone. Sizler yayınlanan videodaki değişiklikleri olumlu buldunuz mu?