Blizzard'dan StarCraft Remastered Geliyor!

Blizzard, neredeyse 20. yaşını kutlamaya hazırlanan oyununu daha iyi grafikler ve oyun deneyimi ile yeniliyor.

Seul, Güney Kore'de 'I<3 StarCraft' etkinliği düzenleyen Blizzard'ın başkanı Mike Morhaime, neredeyse 20 yaşında olan StarCraft efsanesini yeniden oyun piyasasına sokacakları müjdesini verdi.

İlk olarak 1998 yılında piyasaya sürülen StarCraft, en bir Warcraft kadar önemli Blizzard için. Zaten bu konuda da açıklamalarda bulunan Morhaime, "StarCraft hikayesi, oyun içi dengesi ve tüm küçük detayları ile Blizzard DNA'sının adeta özünü barındırmakta ve 20 yıldır devam eden, koruduğumuz çizgiyi başarılı şekilde yansıtmakta" ifadelerini kullanmış.

StarCraft ve StarCraft: Brood War'un yüksek çözünürlükteki versiyonu olarak karşımıza çıkacak StarCraft Remastered, yenilenmiş grafikleri, 4K UHD desteği, iyileştirilmiş diyalog, ses ve 'matchmaking' sistemini, Blizzard'ın oyun ağına tam bağlantıyı ve 13 farklı dil desteğini de sunacak.

StarCraft Remastered için henüz açıklanmış bir çıkış tarihi yok ancak yazın geleceğini biliyoruz.