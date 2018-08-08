Blizzard, Diablo 3'ün Nintendo Switch'e Çıkacağını Duyurdu

Uzun bir sessizlik ve belirsizlikten sonra Blizzard, bugün efsanevi Diablo'yu unutmadıklarını söyledi. Blizzard, Diablo için birkaç proje üzerinde çalışıyor.

Blizzard'ın en efsanevi oyunlarından, RPG'lerin atası Diablo, uzun zamandır sessizliğini koruyor. 1996 yılında ilk kez piyasaya çıkan Diablo serisinden 6 yıldır yeni bir haber duyamadık. Taa ki Blizzard bugün Twitter’dan Diablo’yla ilgili yeni projelerin müjdesini verene kadar. Bir dizi Diablo projesi üzerinde çalışan Blizzard'ın bu projelerinin arasında en ilgi çekici olanı Diablo 3'ün Nintendo Switch'e gelmesi oldu.

Yayınlanan kısa bir videoda Blizzard’ın topluluk yöneticisi Brandy Camel, Diablo hayranlarına popüler serinin şirket tarafından göz ardı edilmediğinin sözünü verdi. Birkaç Diablo projesi hazırladıklarını belirten Camel, projelerden bazılarının diğerlerine göre daha çok zaman alacağını ancak bu sene Diablo hayranlarına birkaç şey gösterebileceklerini söyledi.

Blizzard, daha önce subat ayında Diablo planlarının olduğunu açıklamıştı. Eurogamer ise açıklamadan kısa süre sonra Diablo III’ün Switch için geliştirildiğini ve Kotaku’nun bu bilgiyi güvenilir bir kaynaktan aldığını duyurdu.

2012 yılının Mayıs ayında çarpıcı bir giriş yapan Diablo III, PC, Xbox ve PlayStation için toplamda 30 milyon kopya satmıştı. Oyunun ilk genişletilmiş versiyonu olan Reaper of Souls, Mart 2014’te piyasaya sürüldü ve daha iyi bir aksiyon-RPG’ye dönüştürüldü. O zamandan bu zamana oyun düzenli güncelleme alsa da yeni eylem ve önemli içerik güncellemeleri gelmedi. Blizzard'ın Diablo için harekete geçme vakti gelmiş gibi görünüyor. Bu gelişmeler dışında milyonlarca insan Diablo 4'ün duyurulmasını dört gözle bekliyor.