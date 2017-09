Blizzard Varlığını Kurucusunun Büyükannesine Borçlu

1991 yılında büyükannesinden aldığı 15.000$ borçla firmanın kurucularından olan Morhaime, bugün geldiği noktada dünyanın en iyi video oyunu üreticilerinden biri olma ünvanına sahip. Üstelik firmanın bugünkü değeri yaklaşık 19 milyar dolar civarında.

BlizzCon gösterisi öncesinde Çarşamba günü düzenlenen canlı yayın esnasında Morhaime yaptığı açıklamayla büyük annesi Mildred Miller’in kendisine 15.000$ vererek, firmayı kurmasına yardımcı olduğunu söyledi. Hatta faizini de istememiş (büyük anne de olsa faiziyle geri alıyor verdiği parayı ecnebiler demek).

Morhaime’nin büyük annesinin yazdığı mektup şu anda Blizzard Vault (Blizzard’ın Mahzeni)’nde sergileniyor:

Morhaime’nin söylediğine göre o ve Blizzard’ın kurucularından Allen Adham, firmayı hayata geçirmek için 10.000$ yatırmışlar. Morhaime’nin yatırdığı para da tabii büyükannesinin verdiği borçtan geliyor.

1991 yılı 4 Şubat’ında verilen borç, her ayın başında yüzer dolar olarak geri ödenmek üzere verilmiş.

O tarihten bu yana Blizzard dünyanın en başarılı video oyunu çalışmalarını ortaya koyuyor. Firmanın bugünkü değeri yaklaşık 19 milyar dolar civarında ve bunun ana sebebi, Mohaime’nin cömert büyükannesi.

Morhaim bu hususla ilgili olarak şöyle söylüyor: “Büyüklerim her zaman için çok ama çok destekçi olmuşlardır. Yardımcı olmak onları her zaman için mutlu ederdi. Kendisi oyun oynamazdı ama yaptığım her şeyden gurur duyardı.”

Morhaime’nin büyükannesini tebrik ve takdir ediyor, torununa da başarılarının devamını diliyoruz.