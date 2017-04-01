Blizzard, eSpor Turnuvalarına Özel İlk Stadyumunu Açıyor!

Blizzard'ın artık eSpor turnuvalarına ev sahipliği yapacağı bir stadı var.

Özellikle son birkaç senede adeta patlama yapan eSpor konusunda oyun sektörünün dev firmaları ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Artık çoğu ülkede bir spor branşı muamelesi gören, büyük takımların yatırımlar yaparak kendi takımlarını kurduğu, federasyonların kurularak ciddi para ödüllerinin dağıtıldığı turnuvaların düzenlendiği, hatta özel televizyon kanallarının bile açıldığı eSpor konusunda Blizzard da gaza basan firmalar arasında.

Oyunları ile strateji ve MOBA türü oyunlarda ciddi bir rolü olan, hatta eSporun oluşmasındaki temel taşlardan biri sayılabilecek Blizzard, BlizzCon 2009'da da turnuva olayına ilk sağlam girişini yapmıştı. Şimdi ise şirket, işi epey bir büyütmeye hazırlanıyor.

Blizzard, Çin'in en önemli şehirlerinden biri olan Taipei'de kendi eSpor stadyumunu açıyor. Hem yerel, hem de uluslararası düzeyde Asya ve Pasifik turnuvalarına ev sahipliği yapacak stadyum, tıpkı bir futbol stadyumu gibi, eSpor üzerine ürünler satan mağazalara, yiyecek standlarına vb şeylere de sahip olacak. Tabi Blizzard'ın stadyumunun öyle futbol takımlarının stadyumları gibi büyük ve binlerce kişi kapasiteli olmadığını da belirtelim.

Blizzard eStadyum, açılışını 8 Nisan'da düzenlenecek Overwatch Pacific Championship ile yapacak.