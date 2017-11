Blizzard'ın Efsane Oyunu StarCraft II, Tamamen Ücretsiz Oldu!

Blizzard'ın en ünlü oyunları arasında yer alan StarCraft II'nin ilk paketi tamamen ücretsiz oldu. Battle.net hesabınızla oyuna hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Blizzard, bu ayın başlarında gerçekleşen Blizzcon 2017’de efsane oyunlar arasında yer alan StarCraft II’nin ücretsiz olacağını duyurmuştu. Battle.net üzerinden ücretsiz erişebileceğinizi duyuran firma, şu anda oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Starcraft II: Wings of Liberty sürümünü ücretsiz olarak ilan eden Mike Morhaime, “Starcraft II, en çok beğenilen oyunlarımızdan birisi. Şimdi devasa Wings of Liberty oyunu, singleplayer senaryosu, bitmek bilmeyen co-op modu ve harita araçlarıyla tamamiyle ücretsiz oluyor” dedi.

Star Craft II’nin The Heart of the Swarm, Legacy of the Void ve Nova Covert Ops isimli genişleme paketleri hala ücretli. Bunları satın almak için her birine 14,99 dolar verebilir veya hepsini 39,99 dolar karşılığında satın alabilirsiniz.

Blizzard, bu yeni adımla birlikte oyun için yeni bir kitle kazanmayı ve bu kitleyle e-spor arenasında daha aktif bir şekilde yer almayı hedefliyor. World of Warcraft, Diablo gibi serilerle birlikte Blizzard’ın en köklü oyunları arasında yer alan Starcraft serisi, gerçek zamanlı strateji oyunları arasında en iddialı yapımlardan birisi olarak gösteriliyor.

Hemen şimdi Star Craft II: Wings of Liberty’yi deneyimlemek istiyorsanız buraya tıklayarak oyunun resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz. Yıllarca Blizzard oyunlarını ile haşır neşir olmuş birisi olarak bu oyunu kesinlikle deneyimlemenizi öneriyorum.