Blizzard, StarCraft 2'nin Ücretsiz Olacağını Duyurdu!

Dünyanın en ünlü gerçek zamanlı strateji oyunları arasında yer alan StarCraft 2, 14 Kasım'da ücretsiz olarak oynanabilir olacak.

Blizzard, Blizzcon 2017’de muhteşem bir haber duyurdu. Dünyanın en ünlü oyunları arasında yer alan StarCraft 2: Liberty Wings, piyasaya sürülmesinden 7 yıl sonra ücretsiz oluyor.

StarCraft 2 prodüksiyon direktörü Tim Morten, ücretsiz oyun modeline geçme konusunda bir süredir görüşmelerin devam ettiğini ve en sonunda bu değişikliğin yeni ve mevcut oyuncular için en uygun model olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Morten, Blizzcon’da yaptığı açıklamada, oyunu tamamen ücretsiz oynayabileceğimizi duyurdu. Oyunun ödeme sistemlerinin iyiden iyiye karıştığını ve bu durumun kullanıcıları rahatsız ettiğini belirten direktör, efsane bir hikayeye ve sinematiklere sahip StarCraft 2’ye herkesin ulaşabileceğini belirtti.

Bu yeni adım Starcraft 2’nin e-spor arenalarında aktif olması bekleniyor. Blizzard oyunu ücretsiz yapmasının dışında, genişleme paketleri olan Heart of the Swarm ve Legacy of the Void’i hala ücretli olarak satıyor. Bu paketlerin her birine 14,99 dolar aracılığı ile ulaşabileceksiniz.

Oyunun ücretsiz olması ile birlikte geliştirici ekip, yeni kitle için hazırlıklara başladı. World of Warcraft ve Diablo ile birlikte Blizzard’ın en köklü oyunları arasında yer alan StarCraft 2, 14 Kasım’dan itibaren ücretsiz olarak oynanabilecek. Blizzard oyunlarına yıllarca gönül vermiş birisi olarak, bir şans vermeniz gereken oyunlar arasında olduğunu düşünüyorum.