Blizzard, yoğun istek üzerine Overwatch'ın Nintendo Switch platformu için çıkıp çıkmayacağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Overwatch aynı zamanda e-spor dünyasında da fazlasıyla önemli bir yere sahip. Bu noktada kullanıcıların hem yüksek grafik kalitesi alması hem de eşit koşullarda mücadele edebilmesi için Blizzard, Overwatch'ta minimum performans limiti politikası izliyor.

Hal böyle olunca da Overwatch'ın Nintendo'nun yeni konsolu Switch için çıkıp çıkmayacağı uzun süre konuşulmuştu. Şu anda PC, Xbox One ve PS4 platformlarında olan Overwatch'un Switch'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili oyunun yapımcısı Jeff Kaplan'dan açıklama geldi. Jeff Kaplan, henüz Nintendo Switch için Overwatch'ı çıkarma planları olmadıklarını söylerken teorik olarak bunun mümkün olduğunu belirtti.

Birçok kişi bu açıklamayı Overwatch, Nintendo Switch'e gelecek şeklinde yorumlasa da Jeff Kaplan açıklamasında Switch platformuna Overwatch'ı getirmek için kendi performans limitlerinden feragat etmeleri gerektiğini ve bunun Blizzard tarafından çok uğraştırıcı olacağını, bu nedenle de şimdilik Overwatch'ın 3 platformda kalmasının ideal olduğunu söylüyor. Yani görünüşe göre uzun bir süre Overwatch'ı Nintendo Switch'te göremeyeceğiz.